Приморский фермер вырастил на своей земле свалку

Захламлено 160 кв. м. пахотных земель

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

В окрестностях села Кролевцы Приморского края (около города Артём) владелец фермерского хозяйства на участке сельхозназначения устроил свалку строительных отходов. В отношении приморского фермера составлен административный протокол, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий по земельному контролю на территории Приморского края, специалистами земельного надзора управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в районе села Кролевцы Артёмовского городского округа выявлен факт грубого нарушения норм землепользования.

Проведённая проверка показала, что приморский фермер производил сбрасывание строительных отходов на участок сельскохозяйственного назначения, захламив таким образом 160 кв. м. пахотных земель.

Так, на поле после регулярных визитов фермера остался лежать скальный грунт, строительный мусор, обломки бетонных изделий, куски кирпича, бетонная крошка, отходы цементного производства.

В настоящее время в отношении нерадивого сельхозпроизводителя возбуждено административное производство, по итогам которого будут приняты меры к устранению строительной свалки.