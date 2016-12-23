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Общество

В Приморском океанариуме прошел первый открытый урок для школьников

В разработке занятий участвовали школьные учителя
Фото: Приморский океанариум Фото: Приморский океанариум
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Его участниками стали воспитанники православной гимназии. Урок был посвящен обитателям дальневосточных морей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский Океанариум.

На занятиях проекта «Урок в океанариуме» ставка делается не на рассказ учителя, а на самостоятельную работу ребенка. Он должен найти размещенную на стендах и интерактивных панелях информацию, систематизировать ее и, конечно, вживую понаблюдать за объектом изучения. Таким образом, океанариум предоставляет детям новые возможности для получения знаний. Такие занятия – отличный способ дополнить и разнообразить школьную программу.

В разработке занятий участвовали школьные учителя. Подготовлены четыре варианта. А всего планируется разработать 50 уроков для разного возраста и на разные темы. Бесплатные уроки будут проводиться еженедельно, по средам. Этот день Приморский океанариум полностью отводит проекту «Урок в океанариуме» и эколого-просветительной программе. В ее рамках в среду проходят благотворительные экскурсии для детей из детских домов, коррекционных школ и социально-реабилитационных центров.

У участников проекта есть возможность побывать в дельфинарии на тренировках морских млекопитающих. Напомним, в остальные дни посетителей на тренировки не приглашают. Это связано с подготовкой демонстрационной программы с участием морских млекопитающих. Ее премьера планируется в начале февраля.

«Урок в океанариуме» можно дополнить мастер-классами, которые подготовлены специалистами научно-образовательного отдела.

Звонков от желающих попасть на урок очень много. Часто обращаются родители и представители туристических фирм. Однако заявки принимаются исключительно от руководителей и педагогов общеобразовательных учреждений. Звонить можно по телефону 8 924 7320105 в рабочие дни с 9 до 17 ч (в пятницу до 16 ч). Или же отправить заявку по электронной почте на адрес oceaneducation@inbox.ru.  

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