Небольшой снег ожидается в Приморье в пятницу, 23 декабря

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Сегодня, 23 декабря, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный, северный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха -11...0 °C. Радиационный фон 11мкр/час.



Во Владивостоке переменная облачность, утром возможен небольшой снег, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -8...-10 °C.



В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -8...-10 °C.



В Находке переменная облачность, утром небольшой снег. Ветер северный, северо-западнный умеренный. Температура воздуха -3...-5°C.

Справка primpogoda.ru:

Погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917–2014 гг.) 23 декабря была холодной. Минимальная температура воздуха −25,2 °С отмечалась в 1947 году. Максимальная температура воздуха +3,7 °С регистрировалась в 2003 году. За весь период наблюдений снег наблюдался в 20, метель — в 9, позёмок — в 4, туман — в 3 случаях, мокрый снег — в 1964 году, дождь — в 2010 году. Самое большое количество осадков за сутки (8 мм) выпало в 2007 году. Штормовой ветер (25 м/с) регистрировался в 1975 году.