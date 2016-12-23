Во Владивостоке прошла IT-конференция

Участниками стали почти 200 врачей, регистраторов, а также представители IT-индустрии со всех районов края

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Региональная конференция «Регистратура как инструмент повышения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи» открылась в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Главная цель встречи врачебного сообщества – обсуждение вопросов информатизации здравоохранения, развитие сервиса поликлиник с учетом IT-возможностей, а также обмен опытом.

Директор Приморского краевого медицинского информационно-аналитического центра Мария Волкова отметила, что почти 90% медицинских учреждений Приморья внедрили или находятся в процессе внедрения современных информационных технологий.

«Наши краевые учреждения не стоят на месте: внедрение информационных технологий в них ведется поэтапно. Это и электронная запись к врачу, и электронная карта пациента, и электронная система мониторинга лекарственных препаратов для льготной категории населения и многое другое», – отметила Мария Волкова.

В ходе пленарного заседания участникам был представлен опыт работы двух поликлиник – №№1,6, которые стали в этом году участниками проекта, направленного на улучшение работы регистратур.

Главный врач поликлиники №6 Анастасия Худченко представила вниманию аудитории презентацию «Системный подход к организации работы регистратуры. Современные возможности и вызовы», а главный врач поликлиники №1 Ольга Перова выступила с докладом «Реализация комплекса мероприятий, направленных на соблюдение приоритетов интересов пациента во Владивостокской поликлинике №1.

Наибольший интерес у представителей районного здравоохранения Приморья вызывают секционные тематические встречи, направленные на обсуждение опыта информатизации у коллег, а также работа круглого стола «Профессиональные компетенции работников регистратуры».

По словам заместителя директора департамента здравоохранения Тамары Курченко, проведение подобного мероприятия дает многим медучреждениям возможность раскрыть свои возможности, а другим, перенять положительный опыт, а значит значительно улучшить работу.

«Анализируя обращения и жалобы, поступающие в течение года в департамент здравоохранения Приморья, могу уверено сказать, что в этом году значительно снизилась количество обращений, связанных с жалобами на работу регистратуры. Это говорит о том, что мы движемся в правильно направлении», – подчеркнула Тамара Леонидовна.

Вице-губернатор Павел Серебряков заявил, что в абсолютном приоритете здравоохранения в 2017 году – технологичность, качество, доступность и комфорт для пациента.

«Сегодня перед департаментом здравоохранения и всеми государственными лечебными учреждениями стоит задача – оказание своевременной и качественной медицинской помощи, в том числе и с использованием информационных технологий. Сегодня эта задача вполне решаема. В 2017 году мы по-прежнему будем уделять внимание поликлиническому звену. Именно сюда за помощью обращается большинство людей. Необходимо продолжить работу по регулированию потоков пациентов, снижению очередей на прием. За счет внедрения информационных технологий мы намерены не только повысить эффективность организации оказания медицинской помощи гражданам, но и значительно повысить сервис – ликвидировать очереди и хамство, которые пока еще также имеют место в лечебных учреждениях», – подчеркнул заместитель главы региона.

Напомним, Президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию обозначил повышение уровня информатизации российского здравоохранения одной из приоритетных задач государства.