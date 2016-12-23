Приморским аграриям рассказали, как вывезти мясо в Ирак 09:39, 23 декабря Приморским аграриям рассказали, как вывезти мясо в Ирак
В Приморском океанариуме прошел первый открытый урок для школьников 09:31, 23 декабря В Приморском океанариуме прошел первый открытый урок для школьников (Фото)
Гороскоп на 23 декабря 09:27, 23 декабря Гороскоп на 23 декабря
Новостная лента
Декабрь, 23 пятница
10:07
​Игоря Пушкарева могут отпустить из-под стражи уже в этом году
10:07
Европейский суд обязал Россию выплатить строителю Приморского океанариума компенсацию Эксклюзив
09:54
Ученые взялись за ДНК мамонта
09:50
«Артэтаж» приглашает жителей Владивостока на выставку приморского художника Андрея Камалова
09:39
Приморским аграриям рассказали, как вывезти мясо в Ирак
09:31
Приморский фермер вырастил на своей земле свалку
09:31
В Приморском океанариуме прошел первый открытый урок для школьников Фото
09:27
Гороскоп на 23 декабря
09:16
Часть Владивостока останется без света 23 декабря Адреса
09:14
Трасса Седанка-Патрокл перекрыта из-за погодных условий
08:45
Небольшой снег ожидается в Приморье в пятницу, 23 декабря
07:33
Во Владивостоке прошла IT-конференция
06:01
Приморские кудоисты прошли отборочные соревнования и станут участниками Кубка мира Фото
04:34
Ученые нашли способ лечения ожоговых инфекций без антибиотиков
03:02
Готовить аграриев в Приморье будут по заявкам работодателей
01:27
Создана 3D-карта Вселенной
00:01
Дед Мороз и Снегурочка поздравят доноров Владивостока с Новым 2017 годом Фото
Декабрь, 22 четверг
23:16
Китай утвердил создание Национального парка тигра и леопарда
22:01
Приморская таможня рассказала о "черном рынке"-2016
21:02
Успех лечения пенсионеров зависит от пола врача, - ученые
20:22
Как провести Новый год без "белочки" и со всеми пальцами
19:58
Владивостокцы встретили снегопад с позитивом Видео
19:45
Стихия заставила объединиться всех водителей Приморья Видео
19:12
Новогодняя сказка ждет жителей и гостей Владивостока
18:01
Найдено лекарство от смертельного слабоумия
17:43
Путин рассказал о ценах на электроэнергию на Дальнем Востоке
17:32
На Луне нашли инфраструктуру для колонии
17:16
Цены на водку будут снижены, - Путин
17:02
Во Владивостоке проводили на пенсию старейшего таможенника
16:43
Медведев приказал срочно начать выращивать на Дальнем Востоке рыбу
16:33
Ольга Бузова: Я сама виновата в разрыве с футболистом Дмитрием Тарасовым
16:14
Ученые узнали, что депрессия бывает 4 типов
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4059 (195) от 23 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Подарки для самых дорогих – горожан больших и маленьких
Смотрите, кого ушли
Порто-франко упрощает въезд иностранцам
К нам пришел гонконгский грипп
Охотник сломался в 33 километрах от дома
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Во Владивостоке прошла IT-конференция

Участниками стали почти 200 врачей, регистраторов, а также представители IT-индустрии со всех районов края
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Региональная конференция «Регистратура как инструмент повышения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи» открылась в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. 

Главная цель встречи врачебного сообщества – обсуждение вопросов информатизации здравоохранения, развитие сервиса поликлиник с учетом IT-возможностей, а также обмен опытом.

Директор Приморского краевого медицинского информационно-аналитического центра Мария Волкова отметила, что почти 90% медицинских учреждений Приморья внедрили или находятся в процессе внедрения современных информационных технологий.

«Наши краевые учреждения не стоят на месте: внедрение информационных технологий в них ведется поэтапно. Это и электронная запись к врачу, и электронная карта пациента, и электронная система мониторинга лекарственных препаратов для льготной категории населения и многое другое», – отметила Мария Волкова.

В ходе пленарного заседания участникам был представлен опыт работы двух поликлиник – №№1,6, которые стали в этом году участниками проекта, направленного на улучшение работы регистратур.

Главный врач поликлиники №6 Анастасия Худченко представила вниманию аудитории презентацию «Системный подход к организации работы регистратуры. Современные возможности и вызовы», а главный врач поликлиники №1 Ольга Перова выступила с докладом «Реализация комплекса мероприятий, направленных на соблюдение приоритетов интересов пациента во Владивостокской поликлинике №1.

Наибольший интерес у представителей районного здравоохранения Приморья вызывают секционные тематические встречи, направленные на обсуждение опыта информатизации у коллег, а также работа круглого стола «Профессиональные компетенции работников регистратуры».

По словам заместителя директора департамента здравоохранения Тамары Курченко, проведение подобного мероприятия дает многим медучреждениям возможность раскрыть свои возможности, а другим, перенять положительный опыт, а значит значительно улучшить работу.

«Анализируя обращения и жалобы, поступающие в течение года в департамент здравоохранения Приморья, могу уверено сказать, что в этом году значительно снизилась количество обращений, связанных с жалобами на работу регистратуры. Это говорит о том, что мы движемся в правильно направлении», – подчеркнула Тамара Леонидовна.

Вице-губернатор Павел Серебряков заявил, что в абсолютном приоритете здравоохранения в 2017 году – технологичность, качество, доступность и комфорт для пациента.

«Сегодня перед департаментом здравоохранения и всеми государственными лечебными учреждениями стоит задача – оказание своевременной и качественной медицинской помощи, в том числе и с использованием информационных технологий. Сегодня эта задача вполне решаема. В 2017 году мы по-прежнему будем уделять внимание поликлиническому звену. Именно сюда за помощью обращается большинство людей. Необходимо продолжить работу по регулированию потоков пациентов, снижению очередей на прием. За счет внедрения информационных технологий мы намерены не только повысить эффективность организации оказания медицинской помощи гражданам, но и значительно повысить сервис – ликвидировать очереди и хамство, которые пока еще также имеют место в лечебных учреждениях», – подчеркнул заместитель главы региона.

Напомним, Президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию обозначил повышение уровня информатизации российского здравоохранения одной из приоритетных задач государства.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Готовить аграриев в Приморье будут по заявкам работодателей
03:02, 23 декабря 2016 Готовить аграриев в Приморье будут по заявкам работодателей

Этот вопрос обсуждался на круглом столе в Уссурийске

Создана 3D-карта Вселенной
01:27, 23 декабря 2016 Создана 3D-карта Вселенной

На работу у специалистов ушло около восьми лет

Дед Мороз и Снегурочка поздравят доноров Владивостока с Новым 2017 годом
00:01, 23 декабря 2016 Дед Мороз и Снегурочка поздравят доноров Владивостока с Новым 2017 годом

Стать донором крови может каждый

Китай утвердил создание Национального парка тигра и леопарда
23:16, 22 декабря 2016 Китай утвердил создание Национального парка тигра и леопарда

ученые России и Китая обновят совместную базу данных зафиксированных фотоловушками леопардов и тигров

Приморская таможня рассказала о
22:01, 22 декабря 2016 Приморская таможня рассказала о "черном рынке"-2016

Подделки на любой вкус - для мужчин, женщин и детей

Как провести Новый год без
20:22, 22 декабря 2016 Как провести Новый год без "белочки" и со всеми пальцами

Приморцам открыли профессиональные секреты покупки алкоголя и петард

Владивостокцы встретили снегопад с позитивом
19:58, 22 декабря 2016 Владивостокцы встретили снегопад с позитивом

Бесстрашный приморец передвигается по городу на велосипеде