Приморские кудоисты прошли отборочные соревнования и станут участниками Кубка мира

Приморцы завоевали три золотые награды, одну серебряную и одну бронзовую

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

На минувшей неделе в Москве состоялся всероссийский турнир по восточному боевому единоборству кудо, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Соревнования были отборочными на Кубок мира по кудо, который пройдет в феврали в Индии. На татами Дворца спорта «Динамо» за путевки в сборную России сражались сильнейшие спортсмены страны.

Дальний Восток и Приморский край представляли известные владивостокские кудоисты - Игорь Пермин, Константин Караульных, Гегам Манавазян, Евгений Шаломаев и Андрей Гришин из Находки.

По итогам турнира приморцы завоевали три золотые награды, одну серебряную и одну бронзовую.

В категории 240 единиц встретились приморские кудоисты – серебряный призер чемпионата мира Андрей Гришин и чемпион мира Гегам Манавазян. В длительном противостоянии двоих друзей и соперников в этот раз победу одержал Гришин. Манавазяну досталось «серебро». Также победителями в своих категориях стали чемпион России Игорь Пермин (250 ед.) и действующий чемпион мира Константин Караульных (270 ед.). Евгений Шаломаев завоевал бронзовую медаль.

Как отметил старший тренер сборной ДВФО по кудо Юрий Бородий, все трое победителей (Андрей Гришин, Игорь Пермин и Константин Караульных) после непродолжительного отдыха уже начнут подготовку к Кубку мира. Гегам Манавазян и Евгений Шаломаев будут готовиться к чемпионату России, который пройдет в феврале в Москве.