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Дед Мороз и Снегурочка поздравят доноров Владивостока с Новым 2017 годом

Стать донором крови может каждый
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

В краевой станции переливания крови состоится традиционная федеральная акция «С Новым годом, Служба крови!», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Доноров, которые в этот день придут сдавать кровь, встретят в костюмах сказочных персонажей волонтеры МКУ «Молодежный ресурсный центр», а после медицинской процедуры вручат каждому из них сладкий подарок. Сдать кровь в этот день (а также в любой другой) - приглашаются все желающие, кто хотел бы помочь людям, попавшим в беду.

Специалисты станции переливания крови напоминают: стать донором крови может стать любой человек в возрасте от 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Перед процедурой все желающие пройдут обязательное медицинское обследование, включающее в себя осмотр врачом и предварительное лабораторное обследование крови.

За двое суток до визита на станцию нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа – принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Также за час до сдачи крови лучше воздержаться от курения.

Важно: в день сдачи, а также накануне нельзя есть жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. Лучше пить сладкий чай с вареньем, сок, морс, компот, минеральную воду, а есть – хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты. Утром нужно легко позавтракать, а непосредственно перед процедурой донору положен горячий чай.

Акция «С Новым годом, Служба крови!» состоится в краевой станции переливания крови (ул. Октябрьская, 6) 23 декабря с 8:30 до 12:00. Приглашаются все желающие (при себе иметь оригинал паспорта с регистрацией по месту жительства города Владивостока или Артема не менее шести месяцев).

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