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Ученые нашли способ лечения ожоговых инфекций без антибиотиков

MAM7 может помочь не только в борьбе с инфекциями, но и предотвращать образование трофических язв, характерных для сахарного диабета
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Международная группа ученых показала, что бактериальный белок MAM7 может остановить распространение ожоговых инфекций без применения антибиотиков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Известно, что наибольшую опасность при ожогах представляют инфекции. По статистике, до 75 процентов летальных случаев среди таких пациентов связано с заражением поврежденных кожных покровов. Для борьбы с бактериальной агрессией при ожогах используются антибиотики, однако некоторые микроорганизмы адаптируются к их действию. При этом синтез новых антибиотиков ограничен из-за особенностей существующих лабораторных методов.

В новой работе ученые из Техасского университета и Бермингемского университета использовали для ингибирования инфекции бактериальный белок MAM7. Исследования in vitro показали, что эта молекула может препятствовать связыванию клеток метициллинрезистентным золотистым стафилококком (Staphylococcus aureus) и грамотрицательными патогенами. В то же время MAM7 не мешает нормальной пролиферации клеток и заживлению раневых поверхностей.

Чтобы изучить эффективность MAM7 при ожогах, авторы смоделировали на крысах ранения, которые могут быть получены в результате ожога или иссечения, и нанесли на поврежденные участки бактериальный белок, заключенный в микросферы. Анализ инфекционных моделей показал, что наиболее активной при ожогах является мультирезистентная синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa): эти бактерии встречаются в 33–59 процентах случаев ожоговых повреждений.

Схема эксперимента и сравнение результатов у двух групп. / © Ryan M. Huebinger et al., Scientific Reports, 2016

Последующие наблюдения показали, что в течение 24 часов после применения препарата концентрация патогенов в ранениях снизилась в десять раз по сравнению с животными из контрольной группы (им наносили только белок глутатион-S-трансферазу (GST)), причем распространение инфекции остановилось на трое суток. Кроме того, MAM7 стимулировала заживление ран и обеспечивала нормальные воспалительные реакции на ожоговое повреждение.

По словам авторов, действие MAM7, в отличие от антибиотиков, основано не на уничтожении, а на подавлении вирулентности бактерий. Попадая в организм, молекула нарушает механизм, с помощью которого патогены прикрепляются к клеткам тела, и в результате возбудитель не имеет возможности размножаться. Ученые отмечают, что MAM7 может помочь не только в борьбе с инфекциями, но и предотвращать образование трофических язв, характерных для сахарного диабета.

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