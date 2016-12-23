Создана 3D-карта Вселенной

На работу у специалистов ушло около восьми лет

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Очень долгое время команда астрономов и астрофизиков трудилась над созданием объёмной карты, на которой была бы видна вся видимая область нашей Вселенной. Стоит отметить, что самая большая часть всех исследований и работ была проведена на территории Чили, поскольку там расположен очень мощный телескоп VLT, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today. Видео доступно для просмотра по ссылке.

С помощью Большого Телескопа специалисты могли заглянуть в самую глубь времён и видеть Вселенную, когда она была ещё очень молодой. Учёные также пытались изучать принцип распределения галактик на участках небосвода южного полушария Земли.

Таким образом, учёным удалось создать карту, на которой можно увидеть около 90 тысяч галактик. По словам авторов работы, некоторые объекты нашей видимой Вселенной уже могут и не существовать, поскольку прошло очень много времени – 6,5 миллиардов лет.

В общей сложности на всю работу у специалистов ушло около восьми лет. По крайней мере, теперь человечество сможет посмотреть на свою Вселенную с другой стороны. Студенты и школьники попробуют глазами увидеть всю структуру нашей космической колыбели.

Также подобные работы помогают лучше оценить то, как в нашей Вселенной распределена материя.