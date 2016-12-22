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В Лазовском районе Приморья отключили электроподстанции из-за аварии

Над устранением ЧП, вызванного циклоном, работают энергетики
Фото: vmisti.in.ua Фото: vmisti.in.ua
Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

В Лазовском районе Приморского края отключили электроподстанции из-за аварии,  сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона.  В департаменте энергетики края заявили, что «сейчас над устранением аварии работают бригады энергетиков, планируется, что в ближайшее время электричество будет подано потребителям».

Стоит отметить, что 22 декабря - это День энергетика в России, и погода в Приморье сегодня совершенно не поздравила всех электриков региона: многие проведут свой профессиональный праздник в весьма жестких рабочих условиях.

В краевом департаменте гражданской защиты рассказали, что предприятиями энергетики сформировано 120 аварийных бригад со 150 единицами специальной техники, готовых к устранению поломок на объектах.

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