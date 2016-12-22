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Общество

Китай утвердил создание Национального парка тигра и леопарда

ученые России и Китая обновят совместную базу данных зафиксированных фотоловушками леопардов и тигров
Фото: НП Фото: НП "Земля Леопарда"
Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал постановление о создании Национального парка тигра и леопарда у границы южного Приморья, утвердив выделенную на развитие новой охраняемой природной территории сумму в 13 миллиардов юаней, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу национального парка "Земля леопарда". Помощь китайским коллегам окажут специалисты «Земли леопарда».

Как и на юго-западе Приморья, занимаемые новым нацпарком леса являются домом для одних из самых редких кошек на планете. По данным последних учетов, в мире осталось около 80 дальневосточных леопардов и 540 амурских тигров, и большая часть популяций этих хищников сосредоточена в России. Однако запрет на коммерческую заготовку древесины в северо-восточном Китае, ужесточение борьбы с браконьерством и другие предпринятые за последние годы в КНР меры оказали положительное влияние на местную экосистему, и сегодня леопарды и тигры свободно пересекают государственную границу.

Национальный парк тигра и леопарда (National Park of Tiger and Leopard, NPTL) стал уникальным для Китая экспериментом. Его цель – усилить меры по защите редких видов животных, объединить в одну структуру уже существующие здесь резерваты для более эффективной и скоординированной работы по сохранению природы. Территория общей площадью 1,5 миллиона гектаров включила в себя земли сразу двух провинций – Цзилинь и Хэйлунцзян. При этом китайский нацпарк полностью делит свою восточную границу с «Землей леопарда».

Предполагается, что уже в марте 2017 года в Пекине состоится совещание представителей Министерства охраны окружающей среды КНР, Государственного управления лесного хозяйства и администраций провинций Цзилинь и Хэйлунцзян, в ходе которого стороны обсудят главные вопросы, касающиеся работы нацпарка. Координатор встречи, Пекинский педагогический университет, также пригласил принять участие в совещании специалистов «Земли леопарда» – для организации двустороннего диалога.

«Решение о создании нового нацпарка можно без преувеличения считать историческим событием, ведь оно означает, что сразу в двух странах на территории в почти 18 тысяч квадратных километров смогут жить в безопасности редчайшие крупные кошки планеты, – подчеркнула Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Китайской стороне необходимо приложить немало усилий для повышения качества местообитаний редких кошек. Однако мы уверены, что тесное сотрудничество двух национальных парков даст возможность добиться больших результатов как в изучении, так и в сохранении популяций дальневосточного леопарда и амурского тигра».

Как сообщил профессор Цзяньпин Гэ из Пекинского педагогического университета, финансирование новой территории уже началось, что позволяет в ближайшее время приступить к реализации мер, направленных на прямую на защиту редких животных. В первую очередь средства будут использованы для усиления борьбы с нарушителями заповедного законодательства и очистки лесов от старых браконьерских ловушек. Затем китайские специалисты сосредоточат усилия на других направлениях работы: для обеспечения баланса экосистемы и безопасности людей местные хозяйства будут перемещены, а жители нескольких населенных пунктов получат равноценное жилье в других частях страны.

Кроме того, в 2017 году ученые России и Китая обновят совместную базу данных зафиксированных фотоловушками леопардов и тигров.

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