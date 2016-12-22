Снегопад во Владивостоке закончится утром в пятницу

Температура воздуха упадет

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Владивостокский снегопад прекратится утром, 23 декабря, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт weather.com.

По данным The Weather Company, снег будет идти на протяжении всего дня и вечера 22 декабря до 8 часов утра пятницы, 23 декабря. Температура воздуха снизится до -13°C, но из-за северо-западного ветра 8 м\с температура воздуха будет казаться еще ниже - примерно -18 °C.

На данный момент стихия продолжает бушевать в Приморье. Отметим, что на дорогах Владивостока работают порядка 100 единиц спецтехники: подметально-уборочные машины, техника для нанесения твёрдых и жидких протовогололёдных материалов. Работу дорожных служб осложняет плотный трафик, а также припаркованные вдоль дорог автомобили.

В связи с непогодой и усилением снегопада администрация города Владивостока рекомендует руководителям учреждений и предприятий всех форм собственности по возможности сократить сегодня, 22 декабря, рабочий день для сотрудников.