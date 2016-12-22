Во Владивостоке проводили на пенсию старейшего таможенника

Михаил Лавренов стоял у истоков ДВТУ

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Накануне Нового года коллектив Дальневосточного таможенного управления чествовал и провожал на заслуженный отдых Михаила Яковлевича Лавренова. В июне 2016 года Михаилу Яковлевичу исполнилось 87 лет, его общий трудовой стаж - более 70 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Михаил Лавренов проработал в ДВТУ с момента его создания, более 26 лет. За многолетнюю безупречную службу отмечен многими наградами Федеральной таможенной службы и ДВТУ. Провожая на заслуженный отдых старшего коллегу, начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин в торжественной обстановке вручил М.Я. Лавренову памятные часы с символикой ДВТУ и Памятный адрес.

Михаил Яковлевич родился в Воронежской области, в селе Абрамовка. Когда началась война, ему было всего 12. Отец ушел на фронт, мама со старшей сестрой погибли во время бомбежки. Мальчугана, оставшегося одного, приютила соседка, у которой своих детей было трое. Жили, как все в те годы, непросто, но постепенно жизнь налаживалась.

После окончания школы Михаил вместе с другом перебрался на Кавказ, где жизнь казалась более спокойной и сытной. Закончил Дагестанский сельскохозяйственный институт. В институте Михаил познакомился со своей будущей женой Ниной. По окончании вуза отправился к жене на Дальний Восток в село Черниговка, где сразу был назначен главным ветеринарным врачом района.

В 1957 году М.Я. Лавренова направляют работать секретарем Черниговского района. С этого времени начинается стремительный взлет его карьеры по партийной линии. Его избирают вторым секретарем Черниговского райкома партии. И далее по восходящей: председатель Черниговского райисполкома, начальник сельскохозяйственного совхозно-колхозного управления Ханкайского района, начальник управления сельского хозяйства Пограничного и Октябрьского районов. В 1969 году Лавренов был назначен начальником сельскохозяйственного отдела Приморского крайкома партии. В 1974 году, М.Я. Лавренову доверили организовать краевое сельскохозяйственное управление. Работая в крайисполкоме, возглавлял работу по созданию в крае птицефабрик, свинокомплексов, тепличных хозяйств и рисовых совхозов. Личный вклад Лавренова в развитие сельского хозяйства в Приморье трудно переоценить.

Затем была работа в комитете народного контроля в должности заместителя председателя, где он проработал до 1989 года – до ликвидации органа.

К тому времени Михаилу Яковлевичу исполнилось 60 лет, но об отдыхе не могло быть и речи, он привык быть в гуще событий, среди людей. И тут его, к тому времени уже опытного организатора и партийного лидера, вызывают в крайисполком, знакомят с Олегом Николаевичем Свиридовым, первым начальником ДВТУ. Побеседовав с ним, Свиридов сделал Лавренову предложение перейти в ДВТУ и поручил сформировать коллектив ДВТУ.

Михаил Яковлевич искренне гордится кадрами, которые ему удалось привлечь в ДВТУ. Управление начиналось с 16 человек, - вспоминает Михаил Яковлевич. Среди них коллеги по прежней работе: Алла Чернуха, Татьяна Каунова, Вера Борзистая и Виктор Фефелов. Все они верой и правдой проработали в системе таможенных органов до самого выхода на пенсию. Большая часть вновь созданного коллектива ДВТУ пришли из партийных органов. Опытные кадры, достойные люди. Это Борис Филичев, Александр Павленко, Наталья Гринько. Удалось уговорить перейти с партийной работы на таможенную службу Виктора Горчакова, который возглавил Владивостокский филиал Российской таможенной академии, и Виктора Вугляра, начальника ДВТУ с 2000 по 2004 годы.

Сам Михаил Яковлевич в Дальневосточном таможенном управлении прошел путь от инспектора до заместителя начальника отдела кадров. В последнее время, трудился документоведом в организационно-штатном отделе кадровой службы. Все эти годы Михаил Яковлевич являлся бессменным лидером профсоюзной организации ДВТУ. Забот у профсоюзного лидера всегда хватало. Как сам он признается, за 26 лет его работы в ДВТУ не было мероприятия, в котором бы он не участвовал в качестве организатора.

Вот и в эти беспокойные предновогодние дни он формирует и раздает новогодние подарки, поздравляет коллег.