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Общество

Сахару засыпало снегом

Все были потрясены снегопадом в пустыне
Фото: vfl.ru Фото: vfl.ru
Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

В пустыне Сахара впервые с 1979 года выпал снег. Алжирский фотограф Карим Бушетата запечатлел это редкое явление, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

19 декабря 2016 года стало знаменательной датой для жителей города Айн-Сефра. В результате снегопада песчаные холмы Сахары обзавелись снежными шапками. Местный фотограф Карим Бушетата успел сделать несколько снимков пустыни сразу после снегопада.

«Все были потрясены снегопадом в пустыне, это очень редкое событие», – отметил алжирец. По его словам, «снег пролежал около дня, а потом начал таять».

Как отмечает газета Independent, последний раз снег в этих краях наблюдался в феврале 1979 года. Тогда в результате получасового снежного шторма песчаные дюны преобразились таким же образом.

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