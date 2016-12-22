Сахару засыпало снегом

В пустыне Сахара впервые с 1979 года выпал снег. Алжирский фотограф Карим Бушетата запечатлел это редкое явление, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.
19 декабря 2016 года стало знаменательной датой для жителей города Айн-Сефра. В результате снегопада песчаные холмы Сахары обзавелись снежными шапками. Местный фотограф Карим Бушетата успел сделать несколько снимков пустыни сразу после снегопада.
«Все были потрясены снегопадом в пустыне, это очень редкое событие», – отметил алжирец. По его словам, «снег пролежал около дня, а потом начал таять».
Как отмечает газета Independent, последний раз снег в этих краях наблюдался в феврале 1979 года. Тогда в результате получасового снежного шторма песчаные дюны преобразились таким же образом.