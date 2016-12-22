Сахару засыпало снегом

Все были потрясены снегопадом в пустыне

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

В пустыне Сахара впервые с 1979 года выпал снег. Алжирский фотограф Карим Бушетата запечатлел это редкое явление, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

19 декабря 2016 года стало знаменательной датой для жителей города Айн-Сефра. В результате снегопада песчаные холмы Сахары обзавелись снежными шапками. Местный фотограф Карим Бушетата успел сделать несколько снимков пустыни сразу после снегопада.