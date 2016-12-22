Разбушевавшаяся стихия не щадит автолюбителей

Жертв ДТП все больше

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @vostoktv.

Инцидент произошел в городе Находке по улице Ленинградская. Грузовой автомобиль не устоял на ледяной трассе и задним ходом покатился вниз. Автомобилист, ехавший за ним, успел увернуться от габаритного транспорта. А вот другому участнику движения повезло меньше: когда грузовик скатился на проезжую часть, он врезался в припаркованный на обочине трассы автомобиль.

По предварительной информации - никто не пострадал. Разобраться в случившемся еще предстоит сотрудникам ДПС.