Подделки на любой вкус - для мужчин, женщин и детей

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

К концу года в городе Находка Приморского края участились случаи выявления продукции с признаками нарушения прав интеллектуальной собственности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. В ноябре-декабре таможней возбуждено 12 дел об административных правонарушениях по фактам выявления товаров с признаками нарушения прав интеллектуальной собственности. Задержаны игрушечные машинки с товарными знаками компании «Дисней Энтерпрайзис, Инк», автомобильные противоскользящие коврики «LADA», «MERCEDES-BENZ», «FORD», «HONDA».

Всего в 2016 году Находкинской таможней выявлено 5,8 млн единиц продукции с признаками нарушения прав интеллектуальной собственности. Судом признаны контрафактными 884 тысячи единиц товаров. Это крепёжные материалы, маркированные товарным знаком «TECH-KREP», детские игрушки «ТРАНСФОРМЕРЫ», автомобильные эмблемы «HYUNDAI», «ГАЗ» и «BMW», головоломки «кубик Рубика», косметическая соль «INSNOW».

По фактам незаконного использования товарных знаков возбуждено 32 дела об административных правонарушениях и 1 дело по факту нарушения авторских прав.

Находкинская таможня напоминает, что в соответствии с российским законодательством незаконное использование объектов интеллектуальной собственности влечет за собой уголовную и административную ответственность.