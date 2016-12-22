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Успех лечения пенсионеров зависит от пола врача, - ученые

Данные статистики
Фото: thestar.com Фото: thestar.com
Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Пожилые пациенты, которых лечат доктора женского пола, оказываются, по статистике, в более «выигрышном» положении: среди них выше статистика выживаемости и ниже риск повторной госпитализации. Об этом говорят данные нового исследования, опубликованного в журнале JAMA Internal Medicine, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Вокруг света».

В общей сложности были проанализированы данные о полутора миллионах случаев госпитализации пожилых мужчин и женщин в больницы США в 2011–2014 годах. Средний возраст пациентов составил 80 лет, самому «молодому» участнику исследования было 65 лет. Пациентов лечили около 60 000 врачей, большинство из которых были мужчинами.

Исследователи увидели: выживаемость пожилых пациентов врачей-женщин на 4% выше, чем тех, кого вели мужчины-врачи. Кроме того, среди тех, кто лечился у докторов-женщин, был снижен риск повторной госпитализации в течение месяца на 5%.

Ученые пока не могут объяснить, с чем именно связаны такие итоги. Есть точка зрения, что мужчины и женщины немного по-разному относятся к своим врачебным обязанностям. Например, более ранние исследования показали, что женщины более скрупулезно следуют клиническим руководствам, больше внимания уделяют профилактическим мероприятиям и в целом внимательнее относятся к пациентам.

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