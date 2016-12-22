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Губернатор Приморья подписал заявление об увольнении Сергея Сидоренко

Следствие продолжается
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский принял отставку своего заместителя Сергея Сидоренко, в отношении которого в настоящее время идут следственные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. 

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о задержании вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко, курирующего вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли. Сергей Сидоренко обвиняется в присвоении 40 млн рублей из федерального бюджета, которые были направлены на устранения ущерба от тайфуна Лайонрок. 

По предварительным данным, сумма была переведена на счет подконтрольных вице-губернатору фирм, которыми руководят его родственники и друзья. Вице-губернатору была избрана мера пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста.

Также Миклушевский отметил, что «пока рано что-либо комментировать. Сегодня к Сергею Петровичу есть претензии со стороны правоохранительных органов. Он давно работает в отрасли и пользуется большим уважением. Однако моя позиция в этом вопросе неизменна – все равны перед законом. Хочу подчеркнуть и слова Президента России Владимира Путина, которые я полностью разделяю, – вину человека может установить только суд».

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