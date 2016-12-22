Цифровое неравенство в Приморье искоренят к 2018 году

в Приморье планируют установить более 120 точек доступа в интернет

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

В следующем году в Приморье продолжат работу по устранению цифрового неравенства в муниципалитетах края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. В планах - построить еще девять точек общественного доступа для выхода в интернет.

«23 точки были построены и сданы в эксплуатацию в 2015 году, 11 – в 2016 году и еще девять планируют установить в 2017 году. Остальные точки доступа построят до конца 2018 года», – отметил директор департамента информатизации и телекоммуникаций Илья Красильников.

Теперь жители населенных пунктов, где установлены точки доступа в интернет, могут заключить договор с оператором о проведении кабеля к своему дому. При кооперации несколькими домами, сумма подключения окажется гораздо ниже, чем по отдельности.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между Администрацией Приморского края и компанией «Ростелеком» было подписано на втором Восточном экономической форуме. Инвестиционная программа компании предполагает развитие и расширение зоны широкополосного доступа в Интернет и цифрового телевидения по технологии IPTV для пользователей, проживающих в населенных пунктах с населением свыше 500 человек.



