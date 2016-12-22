Медведев приказал срочно начать выращивать на Дальнем Востоке рыбу

Поручение Мисельхозу было дано по просьбе Минвостокразвития

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

По итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Председатель Правительства России Дмитрий Медведев дал ряд поручений, учитывающих предложения Минвостокразвития России по ускоренному развитию аквакультуры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

В частности, Минсельхозу России дано поручение в срок до 16 февраля представить в Правительство России предложения по совершенствованию законодательства в области аквакультуры, в том числе в части использования рыбопромысловых участков для осуществления аквакультуры (рыбоводства), а также предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения рыбоводной инфраструктуры.

Напомним, на заседании комиссии Александр Галушка предложил разрешить осуществление аквакультуры на участках акватории, предназначенных для рыболовства. «Сегодня это напрямую запрещено законом, – отметил Министр. – Из-за этого, например, аквакультура не развивается на Сахалине, где практически вся прибрежная акватория передана для рыболовства и фактически используется 3-4 месяца в году».

Минсельхозу России, Минкомсвязи России с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено до 22 марта проработать вопрос создания информационной системы, содержащей сведения об акваториях водных объектов, имеющихся ограничениях и запретах по их использованию для целей аквакультуры (рыбоводства).

Как ранее отмечал глава Минвостокразвития, по поручению вице-премьера – полпреда Президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева - создана геоинформационная система, позволяющая по прозрачной процедуре формировать рыбоводные участки. «Мы предлагаем закрепить в акте Правительства России её официальный статус и необходимость отображения в ней всеми заинтересованными органами власти сведений об ограничениях и запретах по использованию акватории для аквакультуры», – подчеркивал Министр.

Также Минприроды России, Минсельхозу России совместно с заинтересованными органами власти поручено внести до 14 февраля в Правительство России проект федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросу использования лесов при осуществлении рыболовства и аквакультуры (рыбоводства)».