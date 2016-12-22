Спецтехника вышла на расчистку дорог в Приморье

Еще около 250 единиц начали уборку дорог в муниципальных образованиях

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Дороги Приморья чистят от снега более 300 единиц техники, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

По информации, на уборку дорог вышли грейдеры, комбинированные дорожные машины с пескоразбрыгивателями, самосвалы и прочая спецтехника. На перевалы направлена тяжелая техника для помощи водителям автотранспорта. Особое внимание уделено южным и юго-восточным районам Приморья, где ожидается максимальное выпадение осадков.

Тем временем жители Приморья указывают о неблагоприятной обстановке на дорогах края. Ранее РИА VladNews сообщало, что трасса Владивосток - Находка - Порт Восточный полностью покрыта снегом. По пути автомобилистам не встретился ни один автомобиль спецтехники, который бы занимался очисткой дороги. Водители пытаются преодолевать снежный накат с самой минимальной скоростью, но порой и это не спасает от аварий.

Один из очевидцев приметил КамАЗ, из кузова которого лица нерусской национальности лопатами выбрасывали песок на проезжую часть. Такая технология предотвращения гололеда на трассе в XXI веке очень удивила приморца.

Тем временем на дорогах приморской столицы работает порядка 100 единиц спецтехники. Автомобилистов просят не оставлять свои транспортные средства на проезжей части, так как это существенно мешает работе снегоуборочной техники.

Также любителей подлёдной рыбалки следует обратить внимание на то, что в результате под воздействием сильного ветра лёд будет разрушаться и выноситься в открытое море.

«Выход на лед в настоящее время опасен, а выезд на лед транспортных средств запрещён», – подчеркнули специалисты.

В связи с непогодой и усилением снегопада администрация города Владивостока рекомендует руководителям учреждений и предприятий всех форм собственности по возможности сократить сегодня, 22 декабря, рабочий день для сотрудников.