Готовить аграриев в Приморье будут по заявкам работодателей

Этот вопрос обсуждался на круглом столе в Уссурийске

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Готовить кадры для сельского хозяйства в Приморье будут с учетом потребностей работодателей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Соответствующие решения были приняты по итогам круглого стола «Подготовка кадров для агропромышленного комплекса», который состоялся в Уссурийском агропромышленном колледже по инициативе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ). В мероприятии приняли участие представители ООО «Русагро-Приморье», ООО «Грин Агро-Сахалин», АО «ПримАгро», преподаватели сельскохозяйственных учреждений профессионального образования, представители органов власти Приморского края.

По общему мнению, ключевым вопросом подготовки кадров для АПК остается слабая интеграция образования и производства. Качество подготовки выпускников, их квалификационный разряд, а зачастую и сам профиль подготовки не соответствует требованиями работодателей.

Объем потребности в специалистах определен Агентством по развитию человеческого капитала.

«Мы сопоставили запросы работодателей АПК с результатами мониторинга рынка образовательных услуг региона и выявили ряд специальностей, подготовка по которым на Дальнем Востоке ранее не велась. Это «аппаратчик элеваторного, мукомольного, крупяного и комбикормового производства», «переработчик скота и мяса», «мастер животноводства», «технология мяса и мясных продуктов», «технология хранения и переработки зерна», «зоотехния». Свои предложения по увеличению набора студентов по этим специальностям Агентство направило в департаменты образования и науки субъектов ДФО», — сказал представитель Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Александр Логунов.

Замдиректора департамента образования и науки Приморского края Екатерина Черновицкая поддержала необходимость целевого формирования контрольных цифр приема в учебные заведения на основании заявок работодателей. Но несмотря на дефицит кадров, существующий механизм корректировки КЦП не используется.

«От работодателей заявок о подготовке необходимых экономике кадров у нас нет на протяжении трех лет», — сказала Екатерина Черновицкая.

По ее мнению, причинами такого положения является неоптимальное качество подготовки выпускников, неэффективность отдельных учебных заведений: «С нашей точки зрения система профессионального образования требует немедленного реформирования, причем локального, на месте».

Она также отметила, что со своей стороны государственная система образования готова принимать активное участие в проведении необходимых изменений. В частности, с целью повышения эффективности работы учреждений среднего профессионального образования с 2017 года будет введен мониторинг трудоустройства выпускников.

Работодатели в ходе встречи обозначили готовность к практическому взаимодействию с образовательными учреждениями в вопросах подготовки кадров. В частности, представители агробизнеса планируют создать учебный центр для подготовки переработчиков скота и мяса, участвовать в согласовании учебных планов и программ, выступать руководителями выпускных работ, предоставлять места для прохождения производственной практики, обеспечивать рабочими местами выпускников профессиональных образовательных организаций, принимать участие в мероприятиях по профессиональной ориентации школьников.

«Мы уже сотрудничаем с Приморской государственной сельскохозяйственной академией, студенты проходят на нашем предприятии оплачиваемую практику, а после выпуска приходят трудоустраиваться. Мы создаем максимум возможностей для самореализации наших сотрудников, предоставляем опытных наставников, конкурентоспособную заработную плату, ДМС, социальные гарантии. Для учебных заведений мы организуем и проводим открытые уроки, предоставляем техническую базу для отработки полученных навыков», — поделился представитель компании «Русагро» Александр Глазунов.

Проблема подготовки высококвалифицированных кадров остается актуальной и в масштабах федеральной повестки. Разрабатываются инструменты повышения мотивации бизнеса к участию в подготовке трудовых ресурсов. Как сообщила Екатерина Черновицкая, в настоящий момент рассматривается вопрос о дополнении законопроекта «О внесении изменений в статью 264 Налогового кодекса РФ» положениями, предусматривающими дополнительные преференции организациям, участвующим в развитии материальной и учебно-лабораторной базы образовательных организаций.