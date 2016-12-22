Приморская таможня рассказала о 22:01, 22 декабря Приморская таможня рассказала о "черном рынке"-2016
В Лазовском районе Приморья отключили электроподстанции из-за аварии 15:27, 22 декабря В Лазовском районе Приморья отключили электроподстанции из-за аварии
Снегопад во Владивостоке закончится утром в пятницу 15:14, 22 декабря Снегопад во Владивостоке закончится утром в пятницу
Новостная лента
Декабрь, 23 пятница
07:46
​Игоря Пушкарева могут отпустить из-под стражи уже в этом году
07:46
Европейский суд обязал Россию выплатить строителю Приморского океанариума компенсацию Эксклюзив
07:33
Во Владивостоке прошла IT-конференция
06:01
Приморские кудоисты прошли отборочные соревнования и станут участниками Кубка мира Фото
04:34
Ученые нашли способ лечения ожоговых инфекций без антибиотиков
03:02
Готовить аграриев в Приморье будут по заявкам работодателей
01:27
Создана 3D-карта Вселенной
00:01
Дед Мороз и Снегурочка поздравят доноров Владивостока с Новым 2017 годом Фото
Декабрь, 22 четверг
23:16
Китай утвердил создание Национального парка тигра и леопарда
22:01
Приморская таможня рассказала о "черном рынке"-2016
21:02
Успех лечения пенсионеров зависит от пола врача, - ученые
20:22
Как провести Новый год без "белочки" и со всеми пальцами
19:58
Владивостокцы встретили снегопад с позитивом Видео
19:45
Стихия заставила объединиться всех водителей Приморья Видео
19:12
Новогодняя сказка ждет жителей и гостей Владивостока
18:01
Найдено лекарство от смертельного слабоумия
17:43
Путин рассказал о ценах на электроэнергию на Дальнем Востоке
17:32
На Луне нашли инфраструктуру для колонии
17:16
Цены на водку будут снижены, - Путин
17:02
Во Владивостоке проводили на пенсию старейшего таможенника
16:43
Медведев приказал срочно начать выращивать на Дальнем Востоке рыбу
16:33
Ольга Бузова: Я сама виновата в разрыве с футболистом Дмитрием Тарасовым
16:14
Ученые узнали, что депрессия бывает 4 типов
16:01
Администрация Владивостока выдала общественным организациям миллионные субсидии Видео
15:43
Сахару засыпало снегом Фото
15:27
В Лазовском районе Приморья отключили электроподстанции из-за аварии
15:14
Снегопад во Владивостоке закончится утром в пятницу
15:01
Благоприятная погода вернется во Владивосток уже в выходные
14:50
Разбушевавшаяся стихия не щадит автолюбителей Видео
14:38
Цифровое неравенство в Приморье искоренят к 2018 году
14:22
Губернатор Приморья подписал заявление об увольнении Сергея Сидоренко
14:11
В закон о "дальневосточном гектаре" внесены изменения
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4059 (195) от 23 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Подарки для самых дорогих – горожан больших и маленьких
Смотрите, кого ушли
Порто-франко упрощает въезд иностранцам
К нам пришел гонконгский грипп
Охотник сломался в 33 километрах от дома
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Готовить аграриев в Приморье будут по заявкам работодателей

Этот вопрос обсуждался на круглом столе в Уссурийске
Фото: antieyisk.ru Фото: antieyisk.ru
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Готовить кадры для сельского хозяйства в Приморье будут с учетом потребностей работодателей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Соответствующие решения были приняты по итогам круглого стола «Подготовка кадров для агропромышленного комплекса», который состоялся в Уссурийском агропромышленном колледже по инициативе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ). В мероприятии приняли участие представители ООО «Русагро-Приморье», ООО «Грин Агро-Сахалин», АО «ПримАгро», преподаватели сельскохозяйственных учреждений профессионального образования, представители органов власти Приморского края.
По общему мнению, ключевым вопросом подготовки кадров для АПК остается слабая интеграция образования и производства. Качество подготовки выпускников, их квалификационный разряд, а зачастую и сам профиль подготовки не соответствует требованиями работодателей.

Объем потребности в специалистах определен Агентством по развитию человеческого капитала.

«Мы сопоставили запросы работодателей АПК с результатами мониторинга рынка образовательных услуг региона и выявили ряд специальностей, подготовка по которым на Дальнем Востоке ранее не велась. Это «аппаратчик элеваторного, мукомольного, крупяного и комбикормового производства», «переработчик скота и мяса», «мастер животноводства», «технология мяса и мясных продуктов», «технология хранения и переработки зерна», «зоотехния». Свои предложения по увеличению набора студентов по этим специальностям Агентство направило в департаменты образования и науки субъектов ДФО», — сказал представитель Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Александр Логунов.

Замдиректора департамента образования и науки Приморского края Екатерина Черновицкая поддержала необходимость целевого формирования контрольных цифр приема в учебные заведения на основании заявок работодателей. Но несмотря на дефицит кадров, существующий механизм корректировки КЦП не используется.

«От работодателей заявок о подготовке необходимых экономике кадров у нас нет на протяжении трех лет», — сказала Екатерина Черновицкая.

По ее мнению, причинами такого положения является неоптимальное качество подготовки выпускников, неэффективность отдельных учебных заведений: «С нашей точки зрения система профессионального образования требует немедленного реформирования, причем локального, на месте».

Она также отметила, что со своей стороны государственная система образования готова принимать активное участие в проведении необходимых изменений. В частности, с целью повышения эффективности работы учреждений среднего профессионального образования с 2017 года будет введен мониторинг трудоустройства выпускников.
Работодатели в ходе встречи обозначили готовность к практическому взаимодействию с образовательными учреждениями в вопросах подготовки кадров. В частности, представители агробизнеса планируют создать учебный центр для подготовки переработчиков скота и мяса, участвовать в согласовании учебных планов и программ, выступать руководителями выпускных работ, предоставлять места для прохождения производственной практики, обеспечивать рабочими местами выпускников профессиональных образовательных организаций, принимать участие в мероприятиях по профессиональной ориентации школьников.

«Мы уже сотрудничаем с Приморской государственной сельскохозяйственной академией, студенты проходят на нашем предприятии оплачиваемую практику, а после выпуска приходят трудоустраиваться. Мы создаем максимум возможностей для самореализации наших сотрудников, предоставляем опытных наставников, конкурентоспособную заработную плату, ДМС, социальные гарантии. Для учебных заведений мы организуем и проводим открытые уроки, предоставляем техническую базу для отработки полученных навыков», — поделился представитель компании «Русагро» Александр Глазунов.
Проблема подготовки высококвалифицированных кадров остается актуальной и в масштабах федеральной повестки. Разрабатываются инструменты повышения мотивации бизнеса к участию в подготовке трудовых ресурсов. Как сообщила Екатерина Черновицкая, в настоящий момент рассматривается вопрос о дополнении законопроекта «О внесении изменений в статью 264 Налогового кодекса РФ» положениями, предусматривающими дополнительные преференции организациям, участвующим в развитии материальной и учебно-лабораторной базы образовательных организаций.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Создана 3D-карта Вселенной
01:27, 23 декабря 2016 Создана 3D-карта Вселенной

На работу у специалистов ушло около восьми лет

Дед Мороз и Снегурочка поздравят доноров Владивостока с Новым 2017 годом
00:01, 23 декабря 2016 Дед Мороз и Снегурочка поздравят доноров Владивостока с Новым 2017 годом

Стать донором крови может каждый

Китай утвердил создание Национального парка тигра и леопарда
23:16, 22 декабря 2016 Китай утвердил создание Национального парка тигра и леопарда

ученые России и Китая обновят совместную базу данных зафиксированных фотоловушками леопардов и тигров

Приморская таможня рассказала о
22:01, 22 декабря 2016 Приморская таможня рассказала о "черном рынке"-2016

Подделки на любой вкус - для мужчин, женщин и детей

Как провести Новый год без
20:22, 22 декабря 2016 Как провести Новый год без "белочки" и со всеми пальцами

Приморцам открыли профессиональные секреты покупки алкоголя и петард

Владивостокцы встретили снегопад с позитивом
19:58, 22 декабря 2016 Владивостокцы встретили снегопад с позитивом

Бесстрашный приморец передвигается по городу на велосипеде

Стихия заставила объединиться всех водителей Приморья
19:45, 22 декабря 2016 Стихия заставила объединиться всех водителей Приморья

Автолюбители приходят друг другу на выручку