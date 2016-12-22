С 1 февраля 2017 года «дальневосточный гектар» будет выдаваться любому жителю России

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Государственная Дума Российской Федерации рассмотрела во втором и окончательном третьем чтениях законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По результатам рассмотрения законопроект принят единогласно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

При доработке закона были учтены как правоприменительная практика, так и предложения дальневосточных регионов, а также федеральных ведомств.

По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, «важно было внести поправки в закон до 1 февраля, когда начнется третий этап реализации программы и получить «дальневосточный гектар» сможет любой гражданин России».

«От 10 до 20 процентов граждан по свидетельству социологических опросов заинтересованы в том, чтобы получить гектар земли на Дальнем Востоке, а более 60 процентов населения одобряют эту меру, считая, что это можно и нужно делать, - сказал Министр, - Сейчас мы работаем над стыковкой получения гектара с иными мерами поддержки. Это гранты фермерам, субсидии по лизингу сельхозтехники, квоты на заготовку древесины для постройки жилья, микрозаймы. Навигатор этих мер поддержки работает в федеральной информационной системе НаДальнийВостокРФ . Через этот сайт без волокиты и бюрократии можно оформить заявку на получение гектара. Для этого на сайте размещена пошаговая инструкция, как получить гектар».

По мнению заместителя Председателя Совета Федерации, руководителя группы сенаторов – разработчиков поправок в закон о «дальневосточном гектаре» Галины Кареловой, число заявок на получения земли вырастет в разы, а поправки в закон помогут рациональнее ей распорядиться. «К 21 декабря в ФИС НаДальнийВостокРФ зафиксировано почти 13 тысяч заявок, - сообщила сенатор, - Это в два с половиной раза больше, чем в начале действия второго этапа. Данные исследований показывают - те, кто претендует на бесплатный гектар, намерены активно осваивать дальневосточные земли». Сенатор отметила, что социологические опросы показывают - среди желающих оформить право на землю на Дальнем Востоке, много жителей центральной России, Москвы и Санкт-Петербурга. Часть граждан планирует использовать землю под сельское хозяйство, для развития туризма, создания инфраструктуры отдыха.

Изменения в закон направлены на усиление роли органов государственной власти в дальневосточных регионах страны в решении вопросов предоставления земельных участков и закрепление исключительно за гражданами Российской Федерации права получать, передавать и наследовать выделенную бесплатно землю. Регионы сами определяют территории, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование. Все это должно быть зафиксировано в региональном законе, согласованном с Минвостокразвития России.

Уточняются сроки передачи информации об изменениях статуса земельных участков и отображения информации в федеральной информационной системе. Более четко регламентировано выделение участков в лесных зонах. Законопроект обязывает проводить проверки отказов в предоставлении земельных участков с направлением письменных запросов, в том числе в электронном виде. Срок подготовки и направления ответа по данному запросу не должен превышать пяти рабочих дней.

Важная поправка касается случаев приобретения участков гражданами задолго до действия закона о дальневосточном гектаре, а конкретно – до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации (до 29 октября 2001 года), на которых они успели построить дома, гаражи или другие строения.

Как уточнил губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь, «вносятся необходимые коррективы, выявленные в ходе практического применения закона о «дальневосточном гектаре».

«То, что предлагается - результат постоянной живой работы с людьми в целях развития Дальнего Востока. И эта работа завершится не скоро. Думаю, что с началом третьего этапа закона, если так можно сказать, с февраля 2017 года, когда в реализацию его будут вовлечены все граждане России, вопросов меньше не станет. Ведь и сам закон уникален, не удивительно, что в доработке его заинтересованы не только органы власти, но и многие жители России», - уточнил губернатор.

«Вносимые изменения связаны и с работой по наращиванию инвестиций, приходящих на Дальний Восток, а также с необходимостью предоставить возможность реализовывать различные проекты, под которые нужна земля, - прокомментировал Александр Левинталь, - Например, трудно представить крупный проект по созданию животноводческой фермы без участка поля, на котором можно выращивать кормовые культуры и так далее. Хорошо, что в случае принятия изменений более самостоятельными в решении подобных вопросов станут органы власти на местах».

По мнению главы ЕАО, целесообразным является и то, что количество органов, которые могут выдавать участки, может сократиться. Например, не будет поселенческого уровня, полномочия могут перейти на уровень районного звена.

«Предложенные изменения в закон о «дальневосточном гектаре» очень важны. Во-первых, они позволяют расширить возможность получения гражданами уже используемых земельных участков. Во-вторых – поправки помогают решить важные для края вопросы, связанные с эффективным использованием земель», - отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

По словам члена Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолия Широкова, «программу по выделению «дальневосточного гектара» не стоит рассматривать отдельно».

«Это один из компонентов большой программы по развитию Дальнего Востока. Если рассматривать ее в совокупности с другими налоговыми льготами и преференциями, которые действуют сейчас в макрорегионе, то программа становится серьезным якорем, который начнет удерживать население здесь, на Дальнем Востоке и вполне вероятно, об этом говорят социологические опросы, привлечет новых людей, которые могут устроить здесь свое дальневосточное будущее», - уточнил сенатор.

Как отметил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов, при внесении изменений были учтены основные предложения Республики Саха (Якутия).

«Мы поправки достаточно серьезно проработали. Это отработанные вопросы во всех отношениях», - сказал он, уточнив, что в настоящее время Республика Саха (Якутия) находится на первом месте по количеству заявок на получение гектара.

«В улусах, городах идет разъяснительная работа. Выделение гектара – это достаточное серьезное дело. Если мы хотим привлечь людей для проживания, для заселения наших северных территорий, надо к этому подходить основательно. Потребуется не один год, а десятилетия серьезной работы», - подчеркнул сенатор.

Напомним, федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года. На первом этапе земля выделялась лишь в определенных «пилотных» муниципалитетах. С 1 октября 2016 года дальневосточник может получить земельный участок в своем регионе. С 1 февраля 2017 года «дальневосточный гектар» выдается любому жителю России. Подать свое заявление на участок можно в уполномоченный орган в бумажном виде или в онлайн-режиме в федеральной информационной системе НаДальнийВосток.РФ