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Фоторепортажи

«Рождественский караван Coca-Cola» путешествует во Владивостоке

Крупная компания 16 лет приезжает к тем, кто больше всего нуждается в новогоднем чуде
Фото: Семен Апасов, РИА VladNews Фото: Семен Апасов, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

20 декабря «Рождественский караван Coca-Cola» приехал в Специальную школу-интернат. Он привез сюда сотрудников Coca-ColaРоссия, чтобы они поделились с ее подопечными, глухонемыми детьми, волшебной атмосферой праздника и подарили им новогоднее настроение, сообщает РИА VladNews.

Волонтеры компании и приглашенные аниматоры нарядились в костюмы Санта Клауса и других персонажей, чтобы организовать для учеников школы большую сказочную елку. Они провели для ребят увлекательные конкурсы и показали им невероятное химическое шоу.

Для мероприятия специалисты создали социально-адаптационную программу «Дед Мороз на дорогах города. Ее разработали специально для того, чтобы помочь детям запомнить правила поведения на улице в зимнее время года. Ребята помогали Деду Морозу добраться до нужного ему места и преодолеть все препятствия на пути. В игру было добавлено множество дополнительных визуальных элементов, чтобы ученикам было проще ориентироваться, а необходимые слова помогали переводить школьные учителя.

«Уже 16 лет «Рождественский караван Coca-Cola» приезжает к тем, кто больше всего нуждается в новогоднем чуде. Это крупный проект, который мы ежегодно проводим в рамках масштабной социальной программы. Сотрудники компании разъезжают по городам России на праздничных, хорошо всем известных грузовиках, чтобы привезти праздник в детские дома, школы-интернаты больницы… Мы в первый раз проводили подобное мероприятие в этой школе и очень рады, что детям понравилась наша программа. Они быстро и легко все воспринимали, а сотрудники школы помогли нам без проблем общаться с ребятами», - комментирует Елена Килина, старший специалист по внешним связям коммуникациям.

Автор фоторепортажа: Семен Апасов, РИА VladNews

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