Руководителям предприятий во Владивостоке рекомендовано сократить рабочий день

Во Владивостоке ожидается ухудшение погоды

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

В связи с непогодой и усилением снегопада администрация города Владивостока рекомендует руководителям учреждений и предприятий всех форм собственности по возможности сократить сегодня, 22 декабря, рабочий день для сотрудников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало об ухудшении погодных условий во Владивостоке: ожидается метель, снежный накат на дорогах и гололедные явления. Температура воздуха снизится, скорость северного и северо-восточного ветра при этом будет равна 18-20 метрам в секунду, порывами до штормового.

Из-за снегопада движение по трассе Седанка-Патрокл ограничено еще с утра: на этом участке движение транспортных средств регулируется инспекторами ДПС.

на улицах города работают порядка 100 единиц спецтехники. Автомобилистов просят не оставлять свои транспортные средства на проезжей части, так как это существенно мешает работе снегоуборочной техники.