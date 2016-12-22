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Общество

Погода во Владивостоке ухудшится

Администрация Владивостока рекомендует воздержаться от поездок
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Сегодня, 22 декабря, а также ночью и утром 23 декабря в городе ожидается значительное ухудшение погодных условий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. 

Ранее РИА VladNews сообщало о том, что утро 22 декабря началось с сильного снега. По данным Примгидромета, после обеда  ожидается метель, снежный накат на дорогах и гололедные явления. Температура воздуха снизится, скорость северного и северо-восточного ветра при этом будет равна 18-20 метрам в секунду, порывами до штормового.

В связи с этим водителям всех транспортных средств следует повысить внимание, соблюдать скоростной режим и выдерживать безопасную дистанцию между автомобилями. Владельцам личного автотранспорта рекомендовано не выезжать на дороги без крайней необходимости.

Напомним, РИА VladNews сообщало, что во Владивостоке в связи со сложными дорожными условиями, из-за снегопада, ограничено движение по трассе Седанка-Патрокл: на этом участке движение транспортных средств регулируется инспекторами ДПС.

Сейчас на улицах города работает порядка 100 единиц спецтехники. Автомобилистов просят не оставлять свои транспортные средства на проезжей части, так как это существенно мешает работе снегоуборочной техники.

Руководителям предприятий всех видов собственности рекомендовано организовать дежурства ответственных лиц, создать запас ГСМ, материалов, запасных частей. Управляющим компаниям, ТСЖ, руководителям предприятий и организаций напоминают о необходимости оперативно убирать снег и лед на подведомственных территориях.

Администрация Владивостока рекомендует руководителям учреждений и предприятий всех форм собственности по возможности сократить сегодня, 22 декабря, рабочий день для сотрудников.

Сообщения обо всех нарушениях в работе городского хозяйства принимаются для принятия мер дежурным диспетчером ЕДДС Владивостока по телефону 2-222-333.

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