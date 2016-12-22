На Луне нашли инфраструктуру для колонии

Лавовые трубки идеальны для будущих поселенцев

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

На Луне существуют естественные геологические образования, пригодные для строительства инфраструктуры будущей колонии - заявляют ученые из США, подразумевающие так называемые лавовые трубки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today. Материал, посвященный открытию ученых, появился в издании Icarus.

Лавовые трубки - это пустоты, которые образуются в неравномерно остывающей лаве. Некогда существовавшая на Луне вулканическая активность, как установили ученые, привела к образованию на нашем естественном спутнике структур, подобных земным лавовым трубкам.

Предположение о существовании лавовых трубок на Луне было подтверждено сотрудниками Университета Пердью, которые использовали данные, собранные в рамках исследовательской программы The Gravity Recovery and Interior Laboratory, для построения гео-модели Луны.

Природные структуры вроде лавовых трубок - это идеальное место для организации человеческой колонии на Луне, которая, как считают ученые, рано или поздно все-таки будет построена.

Естественные полости в грунте Луны будут служить отличной защитой от патогенного ионизирующего излучения космоса, а также облегчать поддерживание необходимой температуры.