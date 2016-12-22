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Дороги Приморья сковал ледяной плен

Трасса полностью покрыта снежным накатом
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Непогода затрудняет передвижение по Приморскому краю ,сообщает РИА VladNews со ссылкой на @dpskontrol_125rus.

По сообщению от очевидцев, трасса Владивосток - Находка - Порт Восточный полностью покрыта снегом. По пути автомобилистам не встретился ни один автомобиль спецтехники, который бы занимался очисткой дороги. Водители пытаются преодолевать снежный накат с самой минимальной скоростью, но порой и это не спасает от аварий.

Напомним, ранее РИА VladNews уже сообщало о первых жертвах непогоды в Приморье. По предварительной информации, серьезных аварий в крае пока не было. 

Тем временем на дорогах Владивостока активно работает спецтехника. Но осуществлять очистку трассы от снега мешает большой поток автомобилей и припаркованные возле дороги транспортные средства Владивостокцев. 

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