Дороги Приморья сковал ледяной плен

Трасса полностью покрыта снежным накатом

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Непогода затрудняет передвижение по Приморскому краю ,сообщает РИА VladNews со ссылкой на @dpskontrol_125rus.

По сообщению от очевидцев, трасса Владивосток - Находка - Порт Восточный полностью покрыта снегом. По пути автомобилистам не встретился ни один автомобиль спецтехники, который бы занимался очисткой дороги. Водители пытаются преодолевать снежный накат с самой минимальной скоростью, но порой и это не спасает от аварий.

Напомним, ранее РИА VladNews уже сообщало о первых жертвах непогоды в Приморье. По предварительной информации, серьезных аварий в крае пока не было.

Тем временем на дорогах Владивостока активно работает спецтехника. Но осуществлять очистку трассы от снега мешает большой поток автомобилей и припаркованные возле дороги транспортные средства Владивостокцев.