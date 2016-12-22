Ученые узнали, что депрессия бывает 4 типов

Это поможет конкретизировать лечение данного вида расстройств

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

С помощью сканирования мозга исследователями были выявлены четыре типа депрессии. Сканирование мозга отчетливо показало различные виды активности мозга в каждом подтипе. Открытие может в конечном итоге привести к лечению, которое будет ориентировано на конкретный подтип депрессии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Доктор Конор Листон, который руководил исследованием, сказал: «Четыре подтипа депрессии, которые мы обнаружили, различаются с точки зрения их клинических симптомов, но, что более важно, они отличаются в лечении. Теперь мы можем предсказать с высокой точностью, будет ли пациент реагировать на транскраниальную магнитную терапию, что является важным, поскольку требуется 5 недель, чтобы понять работает ли данная терапия для конкретного человека».

Вот эти 4 подтипа депрессии:

Биотип 1: Характеризуется беспокойством, бессонницей, и усталостью.

Биотип 2: Характеризуется истощением и низкой энергией.

Биотип 3: Характеризуется неспособностью испытывать удовольствие, а также замедлением в движениях и речи.

Биотип 4: Характеризуется беспокойством с бессонницей, наряду с неспособностью испытывать удовольствие.

Их называют "биотипы" из-за биологических средств (сканирование мозга), которые используются для их идентификации. Ранее только симптомы были использованы для идентификации различных типов депрессии.

Следует надеяться, что биологический подход поможет обеспечить дополнительный уровень точности для диагностики и лечения.

Доктор Листон сказал: «Депрессия, как правило, диагностируется на основе того, что мы испытываем, но результаты, которые вы получаете во многом зависят от того, как вы задаете вопрос. Сканирование мозга является более объективным методом».

Исследование было опубликовано в журнале Nature Medicine.