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Найдено лекарство от смертельного слабоумия

С его помощью ученые хотят победить неизлечимые сейчас прионные болезни
Фото: featurepics.com Фото: featurepics.com
Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Ученые из Великобритании нашли вещества, которые позволят бороться со смертельно опасными нейродегенеративными заболеваниями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Такие вещества называются аллостерическими лигандами. В настоящее время специалисты опробовали новые препараты на животных. Результаты экспериментов показали, что лекарство не только улучшает состояние здоровья, но и увеличивает продолжительность жизни.

Для своих экспериментов нейробиологи использовали мышей, прошедших генетическую модификацию. В мозге грызунов скапливаются инфекционные прионы, которые становятся причиной быстрого отмирания нейронов. Такое заболевание, встречающееся у мышей, похоже на человеческую болезнь Альцгеймера. Аналогично болезни Альцгеймера оно становится причиной нарушения памяти и в итоге приводит к смерти.

Как объясняют ученые, память формируется во многом за счет мускариновых ацетилхолиновых рецепторов. Такие белки располагаются на поверхности нейронов и передают сигнал через клеточную мембрану. При активации определенных рецепторов есть возможность остановить нейродегенеративные процессы. Сделать это можно благодаря инъекциям BQCA, которые вводили мышам. Возможно, именно BQCA сможет избавить людей от болезни Альцгеймера.

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