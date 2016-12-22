Реклама заставляет женщин чувствовать свою ущербность, - ученые

Женские тела представляются как некондиционный товар

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Косметические средства рекламы постоянно внушают женщинам, что они недостаточно хороши без какого-нибудь косметического средства. Реклама убеждает женщин считать себя ущербными и убеждает в необходимости ухода, утверждают ученые, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today. Исследование опубликовано в журнале Psychological Science.

Ученые из Портсмутского университета в ходе исследования выявили основную тему, продвигаемую в рекламе женской косметики. Она заключается в том, что женщинам скрыто или явно внушают, что их тела нуждаются в постоянной доработке, чтобы исправить какие-либо «проблемы».

Будь то сухость или густота волос, отсутствие якобы необходимых характеристик кожи, размер ресниц или состояние губ, посыл любых рекламных роликов таков, что лица, волосы и тела представительниц прекрасного пола представляются всегда ниже некоторого воображаемого стандарта. Это заставляет женщин чувствовать себя так, будто они никогда не дотягивают до «идеала».

Реклама также постоянно напоминает о проблемах, которые можно назвать надуманными. Многомиллиардная индустрия красоты процветает на том, что женские тела представляются как некондиционный товар, который может исправить косметика и иные средства. В дополнение к этому дается обещание молодости, при этом реклама часто в значительной степени опирается на научные «исследования».

В то время, как женщины нередко скептически относятся к услышанному в рекламе, их постоянно отовсюду атакуют бесконечные убеждения в необходимости улучшить внешность и претензии к их внешнему виду. И это, рано или поздно, все же оказывает действие, поэтому вряд ли найдется женщина, которая не приобрела себе хоть какое-нибудь косметическое средство.