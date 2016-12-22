В Пекине микроавтобус въехал в толпу людей на рынке

В Пекине произошел трагический инцидент – на фермерском рынке в толпу людей въехал микроавтобус, в результате чего, по предварительным данным, четыре человека погибли, а еще несколько получили различные травмы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.
Сообщается, что происшествие произошло на рынке, который располагается в районе Чанпин на севере Пекина.
Правоохранительные органы уже задержали виновника трагического инцидента. По предварительной версии, водитель транспортного средства просто не справился с управлением, в результате чего произошел наезд на людей.
Расследование по данному делу продолжается.
Количество пострадавших устанавливается.