В Пекине микроавтобус въехал в толпу людей на рынке

Есть жертвы

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

В Пекине произошел трагический инцидент – на фермерском рынке в толпу людей въехал микроавтобус, в результате чего, по предварительным данным, четыре человека погибли, а еще несколько получили различные травмы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Сообщается, что происшествие произошло на рынке, который располагается в районе Чанпин на севере Пекина.



Правоохранительные органы уже задержали виновника трагического инцидента. По предварительной версии, водитель транспортного средства просто не справился с управлением, в результате чего произошел наезд на людей.



Расследование по данному делу продолжается.

Количество пострадавших устанавливается.