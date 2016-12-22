Спасенный тигренок в Приморье осваивается в новом доме

Хищник в настоящее время проходит карантин

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Молодой тигренок, который был отловлен 16 декабря в Лазовском районе и помещен в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных" в селе Алексеевка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Центр «Амурский тигр». Хищник уже начал осваивать новый дом.

В настоящее время тигренку необходимо пройти карантин. Отметим, что найденыш находится под присмотром специалистов круглые сутки. Сейчас малыш бодрствует преимущественно в ночное время, днем прячется.

У хищника уже взяли все необходимые анализы, которые находятся в норме, но у него наблюдается снижение аппетита.

Тигренка корят печенью диких животных. По предположениям специалистов, плохой аппетит был вызван стрессом.