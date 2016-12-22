Во Владивостоке на пьяной езде поймали 11 водителей за сутки

Всего в приморской столице в среду зарегистрировано 310 нарушений ПДД

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Во Владивостоке сотрудники ДПС за сутки на пьяной езде поймали 11 водителей, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Всего в приморской столице в среду было зарегистрировано 310 нарушений ПДД. Среди них - 19 случаев не предоставления водителями преимущества пешеходам, 7 - перевозка не пристегнутых детей, 20 - тонировка в нарушение ГОСТ. Сотрудники ГАИ остановили 12 водителей, превысивших скорость. Зарегистрировано 12 случаев нарушения правил парковки.

Во Владивостоке за минувшие сутки произошло 66 ДТП, половина из которых повлекла серьезный материальный ущерб для автовладельцев. Составлено 10 европротоколов. В 3 ДТП пострадали 3 человека, в том числе и 14-летняя девочка.