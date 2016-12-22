Цены на водку будут снижены, - Путин

Нововведения уже должны быть исполнены к 1 июля 2017 года

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Российский президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос по ужесточению правил производства и оборота спиртосодержащей продукции, а также по снижению акциз на алкоголь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Президент РФ приказал обеспечить подготовку и внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих ужесточение правил производства и оборота пищевой спиртосодержащей продукции, товаров бытовой химии, средств личной гигиены, парфюмерно-косметической продукции с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

Также должно быть предусмотрено ужесточение правил розничной торговли лекарственными препаратами, содержащими этиловый спирт. А вся спиртосодержащая продукция, производимая и реализуемая на территории России, должна иметь обязательную маркировку.

Все это должно быть готово к 1 июля 2017 года.

А к 31 марта следующего года должны быть представлены предложения о налогах и сборах, предусматривающих изменение нынешних ставок акцизов на спиртосодержащую продукцию с целью снижения спроса на суррогатный алкоголь.