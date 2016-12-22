Уровень смертности от рака снизился на 15%, - ученые

Технологии диагностирования опухоли продолжают развиваться

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования выяснили, что за последние 20 лет уровень смертности от онкологических заболеваний снизился на 15%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



По словам специалистов, 400 тысяч человек смогли выздороветь. Такое стало возможным благодаря развитию технологий диагностирования рака на ранних стадиях.



Дело в том, что диагноз, поставленный на ранней стадии развития заболевания, дает возможность пациентам получать эффективное лечение. Отметим, что на сегодняшний день ученые располагают достаточными знаниями о злокачественных образованиях. Большую роль в увеличении доли тех, кто выздоровел, играет информирование общественности о рисках, способных привести к тяжелому заболеванию.



По данным исследователей, в течении ближайших 20-ти лет смертность среди заболевших раком кишечника сократится на 23%, но среди страдающих онкологией поджелудочной железы и раком мозга смертность остается на том же, высоком, уровне.

Ранее ученые сообщили, что ученые научились диагностировать рак с помощью яда кобры. Так, они создали средство, которое «помечает» границы раковой опухоли.