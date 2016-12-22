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Житель Владивостока сбил на "зебре" девочку - и уехал

Мужчина вызвал "скорую" - но забыл позвонить в ГАИ
Фото: golos-buryatyi.ru Фото: golos-buryatyi.ru
Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Во Владивостоке водитель легкового автомобиля сбил на пешеходном переходе в районе дома №15 по улице Шилкинской 14-летнюю девочку-подростка; он уехал, не вызвав наряд ДПС, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В результате аварии, которая произошла около 9 часов утра в среду, пострадавшая получила ушибы ног.

Личность водителя установили в результате оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 45-летний житель Владивостока, владелец автомобиля Toyota Prius. Как он пояснил правоохранительным органам, после ДТП он вышел из автомобиля, помог ребенку подняться, расспросил ее о самочувствии и вызвал "скорую". Когда бригада медиков приехала и осмотрела несовершеннолетнюю, мужчина успокоился, что у школьницы нет серьезных травм - и уехал. ДПС он не вызывал.

В связи с тем, что мужчина уехал, не дождавшись ДПС, так как не звонил в ГИБДД, его поведение по закону трактуется как оставление места ДТП. В связи с этим возбуждено соответствующее дело.

Напомним, что в июле произошло ДТП, в котором был серьезно травмирован 7-летний мальчик. Водитель принес ребенка домой, оставил свои контакты родителям ребенка - и уехал. Это также было расценено по нормам законодательства как оставление места ДТП.

Уважаемые водители, будьте внимательнее в подобных случаях. Чтобы не нарушить закон, необходимо вызвать наряд ДПС и дождаться его прибытия. Доброй воли и желания помочь пешеходам, пострадавшим при наезде вашего ТС, не достаточно.

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