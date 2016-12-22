Ольга Бузова: Я сама виновата в разрыве с футболистом Дмитрием Тарасовым

Развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова за последнее время стал самой обсуждаемой темой в социальных сетях и СМИ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.
Накануне во время интервью журналу "Дом-2" телеведущая призналась, что в разрыве с супругом, скорее всего, виновата она сама.
- Наверное, я сама во всем виновата: выставляла свою личную жизнь напоказ, - рассказалаь Ольга.
По словам Бузовой, когда в ее семье наступили трудные времена, то ей захотелось спрятаться от всех.
- Я стала менее открытым человеком: все, что со мной произошло, - это опыт. И я буду дурой, если не извлеку урок и повторю те же ошибки в будущем, - призналась Бузова.
Однако телеведущая старается не обсуждать причины предстоящего развода с Дмитрием Тарасовым. Но как признаются друзья семьи, Дмитрий сильно хотел детей, а Ольга планировала сначала сделать карьеру и достроить дом, возможно, у супругов возникли разногласия и на этой почве.
Напомним, что официально Бузова и Тарасов разведутся в конце декабря 2016 года.