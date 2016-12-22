Ольга Бузова: Я сама виновата в разрыве с футболистом Дмитрием Тарасовым

Известная телеведущая впервые дала комментарии по поводу предстоящего развода

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова за последнее время стал самой обсуждаемой темой в социальных сетях и СМИ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Накануне во время интервью журналу "Дом-2" телеведущая призналась, что в разрыве с супругом, скорее всего, виновата она сама.

- Наверное, я сама во всем виновата: выставляла свою личную жизнь напоказ, - рассказалаь Ольга.

По словам Бузовой, когда в ее семье наступили трудные времена, то ей захотелось спрятаться от всех.

- Я стала менее открытым человеком: все, что со мной произошло, - это опыт. И я буду дурой, если не извлеку урок и повторю те же ошибки в будущем, - призналась Бузова.

Однако телеведущая старается не обсуждать причины предстоящего развода с Дмитрием Тарасовым. Но как признаются друзья семьи, Дмитрий сильно хотел детей, а Ольга планировала сначала сделать карьеру и достроить дом, возможно, у супругов возникли разногласия и на этой почве.

Напомним, что официально Бузова и Тарасов разведутся в конце декабря 2016 года.







