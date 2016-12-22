Администрация Владивостока выдала общественным организациям миллионные субсидии

Итоги уходящего года

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Администрация города Владивостока продолжает подводить итоги уходящего 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Одним из мероприятий стала реализация программы по поддержке социально ориентированных общественных организаций. Так, в этом году во Владивостоке 23 общественные организации благодаря финансовой поддержке администрации города смогли компенсировать расходы по арендной плате, коммунальным платежам, созданию интернет-сайтов, установке пожарных сигнализаций и другим затратам. Средства также выделялись на обслуживание автомобилей с электроподъемниками для людей на инвалидных колясках.

«По результатам конкурсного отбора в этом году субсидии на возмещение затрат получают 23 общественные организации, - рассказал Андрей Вишня, начальник управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города. - На эти цели в уходящем году было выделено 3 миллиона 400 тысяч рублей. Благодаря финансовой поддержке общественные организации не только компенсировали коммунальные платежи и арендную плату, но и смогли провести ремонтные работы в занимаемых помещениях».

Напомним, что в числе получателей субсидий в 2016 году были следующие общественные организации: общество инвалидов Первореченского, Первомайского, Фрунзенского, Ленинского, Советского районов, автономная некоммерческая организация развития детей «Планета знаний», городская общественная организация инвалидов «Владивосток», центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица», Союз садоводов, общественная организация инвалидов-спинальников «Ковчег», Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального партнерства, общественная организация инвалидов войны в Афганистане, общественная организация инвалидов с заболеванием крови «Милосердие», «Благое дело», общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Фрунзенского района, общество глухих, «Спортивный Владос», татаро-башкирская общественная организация «Туган ил», общество слепых, центр дополнительного образования детей «Чайка», автономная некоммерческая организация развития детей «Академия маленьких эрудитов», благотворительный фонд «Дети Приморья».

Приём заявок на получение субсидий от администрации Владивостока на следующий год будет осуществляться с 9 января 2017 года.