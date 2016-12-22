Приём граждан в МФЦ Владивостока отменен

Погодные условия диктуют приморцам свои правила

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Подразделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» на острове Русский (ул. Экипажная, 10) прием заявителей не осуществляет в связи с плохими погодными условиями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Сотрудники приносят извинения гражданам за доставленные неудобства.

Обратиться за консультацией к специалистам МКУ «МФЦ ВГО» можно по единому многоканальному номеру информационно-справочной службы: 8 (423) 230-34-84 или по электронному адресу: info@mfcvl.ru.