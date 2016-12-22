Приморец осужден за подкуп должностного лица

Житель села Рощино осужден за покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.
Как установлено, что преступление было совершено в октябре 2016 года работников лесозаготовительного предприятия. Фигурант дела попытался дать взятку оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Дальнереченский» за невыполнение им действий, входящих в служебные обязанности.
За денежное вознаграждение в размере 500 долларов США он попросил должностное лицо не задерживать транспортное средство, перевозившее древесину, а также не проводить проверочные мероприятия по факту приобретения указанной древесины.
«Вознаграждение» в конверте злоумышленник положил на стол в кабинете сотрудника полиции.
Однако свой преступный умысел взяткодатель не смог довести до конца, так как был задержан.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа свыше 930 тысяч рублей.