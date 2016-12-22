Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?

Курс валют на 22 декабря

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 61.10 рубля, а евро- 63.60 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. В очередной раз валюты снизили свои позиции. Напомним, во вторник, 13 декабря, американская валюта опустилась до уровня июля 2015 года. Рубль продолжает политику укрепления.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Россельхозбанке за 61.45 рубля, а продать валюту выгодно в Примсоцбанке за 60.90 рубля.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Саммит Банке за 64.30 рубля, а продать валюту выгодно в Роял Кредит Банке за 63.55 рубля за один евро.