На улицы Владивостока вышла спецтехника

Порядка 100 единиц работают во всех районах города

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Спецтехника активно устраняет последствия снегопада, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

На данный момент на улицах города работают порядка 100 единиц спецтехники: подметально-уборочные машины, техника для нанесения твёрдых и жидких протовогололёдных материалов. Работу дорожных служб осложняет плотный трафик, а также припаркованные вдоль дорог автомобили.

Администрация Владивостока обращается к автолюбителям с просьбой быть внимательными за рулём, по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Автомобилистов просят с пониманием относиться к задачам дорожных служб, пропускать спецтехнику, не мешать движению снегоуборочных машин, а также не оставлять свои транспортные средства на проезжей части.

Напомним, зоны ответственности предприятий и организаций по уборке подведомственных территорий от снега и наледи во Владивостоке чётко поделены. В связи с этим уборкой снега на подведомственных территориях обязаны заниматься как городские, так и краевые службы, а также управляющие компании и предприятия всех форм собственности.