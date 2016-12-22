Владивостокцы в погоне за новогодними подарками попадают в аварии

Число ДТП перед Новым годом серьезно увеличивается

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Число ДТП перед Новым годом серьезно увеличивается: люди в погоне за подарками нередко теряют осторожность и бдительность на дорогах. О необходимости быть взаимовежливыми и осторожными при поездках по городу напоминает пресс-служба ГИБДД Владивостока, сообщает РИА VladNews.

Горожане и гости приморской столицы устремляются в магазины и торговые центры за покупками. Из-за этого плотность транспортного потока, особенно вблизи торговых центров, становится выше - и число ДТП растет. Только за минувшую пятницу и выходные на территории Владивостока зарегистрировано 128 аварий: в них 5 человек получили травмы различной степени тяжести.

Так, субботним вечером в районе ТЦ «Центральный» водитель автомобиля Toyota Prius при перестроении не уступил дорогу водителю машины Toyota Harrier, ехавшему в попутном направлении, и совершил столкновение. Автомашины получили получили в этом ДТП механические повреждения. И таких аварий очень много.

ГИБДД Владивостока обращается к автолюбителям: уважаемые водители, помните о соблюдении дистанции, выборе безопасного скоростного режима, обязательном использовании внешних осветительных приборов. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к местам массового пребывания людей (пешеходным переходам, торговым и развлекательным центрам, кинотеатрам и площадям). Не паркуйте транспортное средство с нарушениями ПДД. Автотранспорт, который будет так припаркован, будет эвакуирован - в соответствии с законодательством РФ.

Будьте взаимовежливы и осторожны на дорогах.