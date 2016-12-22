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Житель Приморья похитил золотые украшения на 20 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась жительница Арсеньева, которая рассказала, что у нее похитили золотые украшения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Ущерб превысил 20 тысяч рублей.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявительницу. Установлено, что потерпевшая находилась в гостях у знакомого, когда пострадавшая уснула, злоумышленник снял с нее украшения и скрылся.

В ходе розыска был задержан 36-летний местный житель, который дал признательные показания. Похищенное было возвращено законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.

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