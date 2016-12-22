«Доброе Рождество» ждет жителей и гостей Владивостока в январе

Благотворительный фонд «Сохрани жизнь» и развлекательный центр «Тритон» проводят праздник в поддержку онкобольных детей

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Рождество должно быть добрым – этот тезис стал ключевым для руководителей благотворительного фонда «Сохрани жизнь» организации яркого праздника. 7 января в «Малом ГУМе» всех гостей и жителей Владивостока ждут Дед Мороз и Снегурочка.

В программе праздника – хороводы, шоу мыльных пузырей, мастер-классы по изготовлению сувениров. Главная цель мероприятия: сбор средств для подопечных благотворительного фонда «Сохрани жизнь», пациентов краевого онкогематологического центра.

- Средства нужны постоянно. Речь в данном случае не идет о приобретении лекарств – здесь очень многое делает государство. И нам только в определенных случаях приходится искать и приобретать какие-либо уникальные медикаменты либо же оплачивать проведение не предусмотренных государственной программой анализов, необходимых для уточнения диагноза и мониторинга хода лечения. На фонде лежат расходы по приобретению авиабилетов для отправки наших детей для прохождения оперативного и консервативного лечение в центр России. Кроме того, есть и хозяйственные нужды, которые необходимо постоянно закрывать. И мы не имеем права забывать и о «Коробке храбрости», игрушки куда требуются постоянно: для наших детей это уже стало доброй традицией и хорошей поддержкой перед тяжелыми процедурами – возможность вытащить из коробки свою игрушку, которая станет небольшим талисманом на этот момент, - говорит директор благотворительного фонда «Сохрани жизнь» Светлана Горковенко.

Одним из ярких событий мероприятия станет благотворительный турнир по боулингу.

Праздник состоится 7 января, в «Малый ГУМ», с 13 часов.

Подробности на сайте фонда: www.sohrani-zhizn.ru