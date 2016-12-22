Приморская таможня рассказала о 22:01, 22 декабря Приморская таможня рассказала о "черном рынке"-2016
В Лазовском районе Приморья отключили электроподстанции из-за аварии 15:27, 22 декабря В Лазовском районе Приморья отключили электроподстанции из-за аварии
Снегопад во Владивостоке закончится утром в пятницу 15:14, 22 декабря Снегопад во Владивостоке закончится утром в пятницу
Новостная лента
Декабрь, 23 пятница
00:39
​Игоря Пушкарева могут отпустить из-под стражи уже в этом году
00:39
Европейский суд обязал Россию выплатить строителю Приморского океанариума компенсацию Эксклюзив
00:01
Дед Мороз и Снегурочка поздравят доноров Владивостока с Новым 2017 годом Фото
Декабрь, 22 четверг
23:16
Китай утвердил создание Национального парка тигра и леопарда
22:01
Приморская таможня рассказала о "черном рынке"-2016
21:02
Успех лечения пенсионеров зависит от пола врача, - ученые
20:22
Как провести Новый год без "белочки" и со всеми пальцами
19:58
Владивостокцы встретили снегопад с позитивом Видео
19:45
Стихия заставила объединиться всех водителей Приморья Видео
19:12
Новогодняя сказка ждет жителей и гостей Владивостока
18:01
Найдено лекарство от смертельного слабоумия
17:43
Путин рассказал о ценах на электроэнергию на Дальнем Востоке
17:32
На Луне нашли инфраструктуру для колонии
17:16
Цены на водку будут снижены, - Путин
17:02
Во Владивостоке проводили на пенсию старейшего таможенника
16:43
Медведев приказал срочно начать выращивать на Дальнем Востоке рыбу
16:33
Ольга Бузова: Я сама виновата в разрыве с футболистом Дмитрием Тарасовым
16:14
Ученые узнали, что депрессия бывает 4 типов
16:01
Администрация Владивостока выдала общественным организациям миллионные субсидии Видео
15:43
Сахару засыпало снегом Фото
15:27
В Лазовском районе Приморья отключили электроподстанции из-за аварии
15:14
Снегопад во Владивостоке закончится утром в пятницу
15:01
Благоприятная погода вернется во Владивосток уже в выходные
14:50
Разбушевавшаяся стихия не щадит автолюбителей Видео
14:38
Цифровое неравенство в Приморье искоренят к 2018 году
14:22
Губернатор Приморья подписал заявление об увольнении Сергея Сидоренко
14:11
В закон о "дальневосточном гектаре" внесены изменения
14:06
Спецтехника вышла на расчистку дорог в Приморье
13:55
Застройщики Приморья оштрафованы на 27 миллионов рублей
13:41
Оценить качество предоставления государственных услуг можно в МФЦ Владивостока
13:39
«Рождественский караван Coca-Cola» путешествует во Владивостоке Фото
13:34
Руководителям предприятий во Владивостоке рекомендовано сократить рабочий день
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4059 (195) от 23 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Подарки для самых дорогих – горожан больших и маленьких
Смотрите, кого ушли
Порто-франко упрощает въезд иностранцам
К нам пришел гонконгский грипп
Охотник сломался в 33 километрах от дома
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Культура

Новогодняя сказка ждет жителей и гостей Владивостока

Приглашаются все желающие
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Жителям и гостям Владивостока предлагают совершить путешествие в новогоднюю сказку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. 

Мероприятие состоится завтра, 23 декабря, в в сквере Суханова. Любимые всеми персонажами русских сказок выйдут на сцену: Ивану придётся противостоять коварным Бабе-Яге и Змею-подколодному, решившим испортить праздник. Сказочные сценки будут прерываться новогодними играми со зрителями, а закончится представление праздничным хороводом.

Мероприятие организовано администрацией Владивостока, которая приглашает всех желающих на новогоднее представление. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Лучшие туристические фото и видео-2016
06:04, 22 декабря 2016 Лучшие туристические фото и видео-2016

Подведены итоги международного конкурса TPOTY

Отобранные во Владивостоке Цискаридзе юные артисты балета выдержали первый экзамен
14:54, 21 декабря 2016 Отобранные во Владивостоке Цискаридзе юные артисты балета выдержали первый экзамен

Ребята отлично справились с испытанием

«Малыш и Карлсон на льду» уже на этой неделе в КСК «Фетисов Арена»
16:44, 19 декабря 2016 «Малыш и Карлсон на льду» уже на этой неделе в КСК «Фетисов Арена»

Шоу состоится 24 декабря

Выставка
18:52, 16 декабря 2016 Выставка "Зимняя сказка" открылась во Владивостоке

В мемориальном доме музее семьи Сухановых

​Новую площадку получили артисты Приморской филармонии во Владивостоке
18:31, 16 декабря 2016 ​Новую площадку получили артисты Приморской филармонии во Владивостоке

Успешно опробовали сцену танцоры из дуэта «Flashdance» и оперная певица Александра Ласинская

«Принцессу на горошине» подарит театр имени Горького юным зрителям
14:15, 15 декабря 2016 «Принцессу на горошине» подарит театр имени Горького юным зрителям

24 и 25 декабря состоится премьера

Театр «Белая лошадь» празднует 20-летие
13:44, 12 декабря 2016 Театр «Белая лошадь» празднует 20-летие

Это площадка активного сценического взаимодействия представителей самых разных искусств