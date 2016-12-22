Новогодняя сказка ждет жителей и гостей Владивостока

Приглашаются все желающие

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Жителям и гостям Владивостока предлагают совершить путешествие в новогоднюю сказку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Мероприятие состоится завтра, 23 декабря, в в сквере Суханова. Любимые всеми персонажами русских сказок выйдут на сцену: Ивану придётся противостоять коварным Бабе-Яге и Змею-подколодному, решившим испортить праздник. Сказочные сценки будут прерываться новогодними играми со зрителями, а закончится представление праздничным хороводом.

Мероприятие организовано администрацией Владивостока, которая приглашает всех желающих на новогоднее представление.