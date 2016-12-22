Благоприятная погода вернется во Владивосток уже в выходные

Осадков не ожидается

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Снежный циклон накрыл Приморье ранним утром в четверг, 22 декабря, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Осадки прекратятся в пятницу.

В выходные погодные условия стабилизируются, осадков не ожидается. Ночь на субботу будет морозной от −6 °C до −20 °C.

В субботу, 24 декабря, будет солнечно, слабый ветер, температура воздуха −2...−7 °C.

В воскресенье, 25 декабря, в крае будет холоднее. Температура воздуха −8 °C до −25 °C.

Во Владивостоке в выходные дни благоприятная погода для отдыха. Без осадков. Ветер в субботу умеренный до сильного, в воскресенье ослабеет. Температура воздуха в субботу в ночные часы −11...−13 °C, днем −7...−9 °C, в воскресенье теплее на 2–3 градуса.