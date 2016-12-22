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Жительница Приморья нашла полмиллиона рублей, чтобы вернуть свой внедорожник

Автомобиль был арестован за долги по кредиту
Фото: crnews.ru Фото: crnews.ru
Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

В Приморье задолжавшая банку почти миллион рублей женщина нашла деньги для погашения долга, чтобы вернуть свой автомобиль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП региона. Так, жительница Михайловского района задолжала по кредиту 966 тысяч рублей. После вынесения судом соответствующего решения она погасила часть долга - но оставалось еще 536 тысяч рублей. В связи с тем, что дальнейшего погашения займа не происходило, приставы арестовали ее автомобиль УАЗ Патриот 2013 года выпуска. Не желая расставаться с "железным конем", женщина нашла требующуюся сумму - и выплатила оставшуюся часть денежных средств.

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