Снегопад накрыл половину Приморья

В крае объявлено штормовое предупреждение

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Ранним утром во Владивостоке начался снег, сообщает РИА VladNews.

Как сообщает портал Примпогода, циклон охватил, как минимум, половину Приморья со всеми вытекающими последствиями.

Отметим, что в четверг, 22 декабря, и в пятницу, 23 декабря, выход на лед может быть опасен для жизни. Штормовой и даже ураганный ветер будет взламывать припай и быстро уносить в море.

Автолюбителям следует быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а по возможности и вовсе отказаться от личного транспорта.