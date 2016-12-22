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Общество

Возить приморцев в школы будут новые автобусы

Транспортные средства оборудованы тахографами и системой ГЛОНАСС
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Муниципалитеты Приморья, которые пострадали от деятельности тайфуна "Лайонрок",  получили новые школьные автобусы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По распоряжению Правительства РФ за счёт федерального бюджета было приобретено два новых транспортных средства, которые, по поручению вице-губернатор края Илия Ковалева направлены в пострадавшие от тайфуна "Лайонрок" районы края.

Автобусы марки КАВЗ на 34 места каждый получили Лесозаводский городской округ  и Лазовский муниципальный район. Предназначены транспортные средства будут для доставки детей из села Полевого в среднюю общеобразовательную школу №2 и для доставки детей из сел Данильченково и Черноручье в среднюю общеобразовательную школу №3. Здесь в результате стихии оказались подмыты пешие подходы к учебным заведениям, и теперь детей в школы будут по безопасным дорогам доставлять новые автобусы.

Напомним, что учебный год в 65 школах, находящихся в зоне ЧС, начался только после того, как здания школ полностью проверили и подготовили к тому, чтобы принимать детей.

Как сообщили в департаменте образования и науки, обеспечение доступности образования для всех школьников, в каком бы отдаленном селе они ни жили, – одна из главных задач проекта модернизации общего образования в Приморье.

«В настоящее время в школьном автопарке 255 автобусов, 203 из них обслуживают сельских школьников. Количество автобусов достаточно для того, чтобы обеспечить подвоз всех, кто в этом нуждается, а это 10 298 детей. Но техника требует обновления. В этом году приобретено 19 автобусов для муниципальных и краевых образовательных организаций, на эти цели из краевого бюджета по краевой госпрограмме “Развитие образования” выделено 25 миллионов рублей», – добавили специалисты.

Новые школьные автобусы соответствуют ГОСТу. Каждый автобус оборудован программно-аппаратным средством на базе системы спутникового позиционирования ГЛОНАСС (GPC) и тахографами.

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